Цвета радуги: самые скандальные происшествия с геями и лесбиянками в Ростове

В социальных сетях жительница Ростова рассказала об учителе, который делает макияж и, по ее словам, проявляет нездоровый интерес к мальчикам. По ее словам, педагогом он является хорошим, но ее смущают накрашенные ресницы, тональник на лице и нарощенные ногти.