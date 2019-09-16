rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2019, 16:52

Published 16 сентября 2019, 16:52

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Цвета радуги: самые скандальные происшествия с геями и лесбиянками в Ростове

16 сентября 2019, 16:52
Жительница Ростова-на-Дону попросила уволить учителя школы, который интересуется мальчиками, RostovGazeta сделала подборку скандальных историй в участием ЛГБТ-представителей.

Учитель-гей

В социальных сетях жительница Ростова рассказала об учителе, который делает макияж и, по ее словам, проявляет нездоровый интерес к мальчикам. По ее словам, педагогом он является хорошим, но ее смущают накрашенные ресницы, тональник на лице и нарощенные ногти.

Ростовчанка заметила, что учитель плохо относится к девочкам, а к мальчикам отношение у него совершенно иное. Она попросила уволить мужчину из школы.

Многие пользователи в комментариях поддержали педагога, так как главное здесь образование. Другие склоняются к мнению, что место ему уж точно не в школе.

Угрозы лесбиянке

Жительница Ростова-на-Дону Анна Дворниченко эти летом вышла на улицу города на одиночный пикет в парке Горького. Она протестовала против преследования ЛГБТ-людей, убийств по гомо/би/трансфобным мотивам, а также против «закона о гомопропаганде».

На акцию девушка решилась из-за убийства ЛГБТ-активистки Елена Григорьевой, которой до этого угрожали лишить жизни. К Дворниченко на улице подошел мужчина и плеснул в лицо неизвестное вещество, из-за чего пострадавшую госпитализировали.

Ростовчанка рассказала, что после инцидента о ней написали в гомофобной группе, а в ее адрес посыпались угрозы.

Служивший в армии трансгендер

Речь идет о жительнице Таганрога Марине Максимовой, которая ранее была мужчиной. Еще в детстве она поняла, что является не такой как все.

Переодеваться Максимова начала с детских времен, у нее был свой гардероб с платьями, блузками, юбками. При этом ей пришлось отслужить в военно-морском флоте, где она стала шифровальщиком.

Жительницу Таганрога часто отправляли в море на 2-3 месяца, общаться с командой она не хотела, поэтому в свободное время в части готовила офицерам.

После этого она 17 лет отработала преподавателем в институте, являясь программистом. Операций Максимова не делала, но принимает специальные гормоны. Также она получила документы на женское имя.

Смерть гея

В августе минувшего года после празднования дня рождения скончался блогер Михаил Шпак. Он вернулся в Ростов из Сочи, где проработал два года, здесь ему предложили возглавить ночной клуб.

У Шпака были длительные отношения с парнем. Затем тяжелое расставание, его партнер ушел к девушке.

Смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Магазин без геев

Бизнесмен Герман Стерлигов открыл в Ростове магазин, на котором повесил табличку «Содомитам вход запрещен». Убирать ее он отказался и заявил, что сделает это только по решению суда.

При этом на время чемпионата мира по футболу эту вывеску он закрывал, чтобы не шокировать иностранцев.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика