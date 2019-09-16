Цвета радуги: самые скандальные происшествия с геями и лесбиянками в Ростове

Posted 16 сентября 2019, 16:52
Published 16 сентября 2019, 16:52
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Учитель-гей
В социальных сетях жительница Ростова рассказала об учителе, который делает макияж и, по ее словам, проявляет нездоровый интерес к мальчикам. По ее словам, педагогом он является хорошим, но ее смущают накрашенные ресницы, тональник на лице и нарощенные ногти.
Ростовчанка заметила, что учитель плохо относится к девочкам, а к мальчикам отношение у него совершенно иное. Она попросила уволить мужчину из школы.
Многие пользователи в комментариях поддержали педагога, так как главное здесь образование. Другие склоняются к мнению, что место ему уж точно не в школе.
Угрозы лесбиянке
Жительница Ростова-на-Дону Анна Дворниченко эти летом вышла на улицу города на одиночный пикет в парке Горького. Она протестовала против преследования ЛГБТ-людей, убийств по гомо/би/трансфобным мотивам, а также против «закона о гомопропаганде».
На акцию девушка решилась из-за убийства ЛГБТ-активистки Елена Григорьевой, которой до этого угрожали лишить жизни. К Дворниченко на улице подошел мужчина и плеснул в лицо неизвестное вещество, из-за чего пострадавшую госпитализировали.
Ростовчанка рассказала, что после инцидента о ней написали в гомофобной группе, а в ее адрес посыпались угрозы.
Служивший в армии трансгендер
Речь идет о жительнице Таганрога Марине Максимовой, которая ранее была мужчиной. Еще в детстве она поняла, что является не такой как все.
Переодеваться Максимова начала с детских времен, у нее был свой гардероб с платьями, блузками, юбками. При этом ей пришлось отслужить в военно-морском флоте, где она стала шифровальщиком.
Жительницу Таганрога часто отправляли в море на 2-3 месяца, общаться с командой она не хотела, поэтому в свободное время в части готовила офицерам.
После этого она 17 лет отработала преподавателем в институте, являясь программистом. Операций Максимова не делала, но принимает специальные гормоны. Также она получила документы на женское имя.
Смерть гея
В августе минувшего года после празднования дня рождения скончался блогер Михаил Шпак. Он вернулся в Ростов из Сочи, где проработал два года, здесь ему предложили возглавить ночной клуб.
У Шпака были длительные отношения с парнем. Затем тяжелое расставание, его партнер ушел к девушке.
Смерть наступила из-за проблем с сердцем.
Магазин без геев
Бизнесмен Герман Стерлигов открыл в Ростове магазин, на котором повесил табличку «Содомитам вход запрещен». Убирать ее он отказался и заявил, что сделает это только по решению суда.
При этом на время чемпионата мира по футболу эту вывеску он закрывал, чтобы не шокировать иностранцев.