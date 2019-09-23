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Posted 23 сентября 2019, 11:48

Published 23 сентября 2019, 11:48

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Три ростовчанки примут участие в международном конкурсе «Мисс Офис — 2019»

23 сентября 2019, 11:48
Три жительницы Ростова-на-Дону стали претендентками за звание «Мисс Офис — 2019», сообщили организаторы.

Конкурс является международным, финалисток выберут пользователи в Интернете во время голосования. В том числе претендентками стали три ростовчанки. Голосование продлится с 23 сентября по 13 октября. Из 123 участниц в финал попадут 30 девушек.

Главными призами станут корона и два миллиона рублей. От Ростова участницами стали Карина Коновалова, Виктория Передистова, Анна Кондратьева, они работают юристом, руководителем группы продаж и маркетологом.

Голосовать можно один раз в сутки. Ведущими финального шоу станут Максим Виторган и Светлана Бобрикова.

Зрители увидят дефиле и творческие номера финалисток, презентацию дизайнерских коллекций, выступление артистов и музыкантов.

Ранее ростовчанка Лопырева попала в список самых сексуальных девушек России.

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