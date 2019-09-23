Три ростовчанки примут участие в международном конкурсе «Мисс Офис — 2019»

Posted 23 сентября 2019, 11:48
Published 23 сентября 2019, 11:48
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Конкурс является международным, финалисток выберут пользователи в Интернете во время голосования. В том числе претендентками стали три ростовчанки. Голосование продлится с 23 сентября по 13 октября. Из 123 участниц в финал попадут 30 девушек.
Главными призами станут корона и два миллиона рублей. От Ростова участницами стали Карина Коновалова, Виктория Передистова, Анна Кондратьева, они работают юристом, руководителем группы продаж и маркетологом.
Голосовать можно один раз в сутки. Ведущими финального шоу станут Максим Виторган и Светлана Бобрикова.
Зрители увидят дефиле и творческие номера финалисток, презентацию дизайнерских коллекций, выступление артистов и музыкантов.