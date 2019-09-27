Ростовские депутаты попросили не сносить незаконные многоэтажки

Речь идет о многоэтажных домах, в которых уже проживают люди, но при этом они признаны самостроями. Инициатива наложить мораторий был рассмотрена и поддержана на заседании Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
По закону, здания, которые были возведены без разрешения, подлежат сносу. Однако, на законодательном уровне не предусмотрено мер для защиты пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Сейчас депутаты предлагают не сносить здания, которые не представляют угрозы общественной безопасности. Всего на заседании было рассмотрено несколько вопросов.