Полпред ЮФО назвал основные проблемы молодежи

«В регионах округа сохраняется высокий уровень подростковой и молодежной преступности, не решены проблемы социального сиротства, молодежной безработицы, предоставления жилья детям-сиротам, роста числа молодых людей, употребляющих алкоголь и наркотики», — сообщил Устинов.
Он отметил, что в ряде регионов недостаточно обеспечены учреждения культуры и искусства, центры творчества детей и молодежи, спортивные школы, военно- патриотические, волонтерские и поисковые клубы. «Некоторые профильные здания находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта», — добавил Устинов. По словам полпреда, образовательные организации пока не обеспечивают школьников и студентов патриотическим и духовно-нравственным воспитанием.
«Нет единой стратегии развития патриотических организаций. Они охватывают молодежь незначительно и имеют слабые перспективы развития. Введение в вузах должностей проректора по воспитательной работе и создание Российского движения школьников в целом ситуацию пока не изменили», — считает Устинов. Он также отметил, что особую тревогу вызывает распространение среди молодежи агрессивных националистических настроений, идей религиозного и политического экстремизма.