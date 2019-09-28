Полпред ЮФО назвал основные проблемы молодежи

Он отметил, что в ряде регионов недостаточно обеспечены учреждения культуры и искусства, центры творчества детей и молодежи, спортивные школы, военно- патриотические, волонтерские и поисковые клубы. «Некоторые профильные здания находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта», — добавил Устинов. По словам полпреда, образовательные организации пока не обеспечивают школьников и студентов патриотическим и духовно-нравственным воспитанием.