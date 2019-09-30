В Ростове отсеяли двоих кандидатов на пост главы города

В понедельник Рудой объявил результаты работы комиссии первого этапа отбора на должность главы горадминистрации. На нее претендовали 15 человек, среди них депутаты и предприниматели, безработный и работник железной дороги.
«По итогам проверки документов комиссия установила, что предъявленным требованиям соответствует 13 кандидатов из 15. У двух кандидатов отсутствует стаж работы на управляющих должностях, они не допущены к участию в конкурсном испытании», — сообщил Рудой.
Кандидатов ждет второй этап конкурса 11 октября: тестирование (полчаса на 11 вопросов) и собеседование. По итогам испытаний им выставят оценки. Два человека, набравших наибольшее количество баллов, представят городской думе, депутаты назначат на должность одного их них.