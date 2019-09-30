В Ростове отсеяли двоих кандидатов на пост главы города

Кандидатов ждет второй этап конкурса 11 октября: тестирование (полчаса на 11 вопросов) и собеседование. По итогам испытаний им выставят оценки. Два человека, набравших наибольшее количество баллов, представят городской думе, депутаты назначат на должность одного их них.