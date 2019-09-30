В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на миллионы рублей

Рыбаков, подбирающих сети, на берегу Таганрогского залива обнаружил народный дружинник и передал информацию пограничникам.
Злоумышленники сначала пытались скрыться от сотрудников силовых структур, но были задержаны. В ходе досмотра в лодке было обнаружено порядка трех тысяч рыб. По оценкам экспертов, сумма ущерба превышает 7 миллионов рублей.
Ранее сотрудники Таганрогского линейного отдела пресекли незаконный вылов биоресурсов. На берегу Таганрогского залива был задержан 27-летний безработный с 80-метровой лесковой сетью и рыбой разных пород в количестве 42 штук. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.