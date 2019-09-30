rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на миллионы рублей

30 сентября 2019, 20:22
Фото: pixabay.com
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали браконьеров, которые незаконно выловили рыбу на семь миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.

Рыбаков, подбирающих сети, на берегу Таганрогского залива обнаружил народный дружинник и передал информацию пограничникам.

Злоумышленники сначала пытались скрыться от сотрудников силовых структур, но были задержаны. В ходе досмотра в лодке было обнаружено порядка трех тысяч рыб. По оценкам экспертов, сумма ущерба превышает 7 миллионов рублей.

Ранее сотрудники Таганрогского линейного отдела пресекли незаконный вылов биоресурсов. На берегу Таганрогского залива был задержан 27-летний безработный с 80-метровой лесковой сетью и рыбой разных пород в количестве 42 штук. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Материалы по теме
Пограничники устроили автопогоню за бизнесменом-браконьером в Ростовской областиБраконьера с рыбой задержали в Таганрогском заливе
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28