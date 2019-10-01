rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Популяцию креветок в Азовском море оценили ростовские ученые

1 октября 2019, 08:20
Фото: azniirkh.ru
Состояние нагула креветок в Азовском и Черном морях оценили сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства, сообщила пресс-служба учреждения.

Изучение популяции поможет спрогнозировать состояние запасов креветки и разработать объемы рекомендованного вылова на 2020–2021 годы.

По результатам исследования сделали выводы, что креветки в Азовском море находятся в удовлетворительном состоянии: имеют твердый, хорошо сформированный экзоскелет типичного окраса без внешних признаков заболеваний.

Кроме исследования популяции, ученые провели мониторинг промысловых уловов и объемов прилова креветок при промысле барабули, ставриды, саргана и кефали.

Ранее ученые Ростовской области заявили о резком увеличении числа медуз в Азовском море.

Материалы по теме
Загрязнение воды в Азовском море снизилось после постройки Крымского мостаНаказание за контрабанду артемии из Азовского моря ужесточили в РоссииУвеличение запаса креветки в Азовском море прогнозируют ученые
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28