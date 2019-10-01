Популяцию креветок в Азовском море оценили ростовские ученые

Изучение популяции поможет спрогнозировать состояние запасов креветки и разработать объемы рекомендованного вылова на 2020–2021 годы.
По результатам исследования сделали выводы, что креветки в Азовском море находятся в удовлетворительном состоянии: имеют твердый, хорошо сформированный экзоскелет типичного окраса без внешних признаков заболеваний.
Кроме исследования популяции, ученые провели мониторинг промысловых уловов и объемов прилова креветок при промысле барабули, ставриды, саргана и кефали.