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Лжестроитель в Таганроге обманул клиентов на миллионы рублей

2 октября 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обманул 13 человек, обещая сделать им ремонт, сообщает прокуратура Ростовской области.

Мужчина с 2018 по 2019 года договаривался с собственниками помещений о проведении отделочных работ. Он брал у них деньги, но работы не выполнял.

«Пострадавшими признали 13 человек на сумму свыше 2,2 миллиона рублей», — рассказали в надзорном ведомстве. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима, с него также взыщут размер ущерба.

Ранее стало известно, что в Ростовской области активизировались мошенники, обещающие выплаты пенсионерам.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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