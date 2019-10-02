Лжестроитель в Таганроге обманул клиентов на миллионы рублей

Мужчина с 2018 по 2019 года договаривался с собственниками помещений о проведении отделочных работ. Он брал у них деньги, но работы не выполнял.
«Пострадавшими признали 13 человек на сумму свыше 2,2 миллиона рублей», — рассказали в надзорном ведомстве. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело.
Суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима, с него также взыщут размер ущерба.
Ранее стало известно, что в Ростовской области активизировались мошенники, обещающие выплаты пенсионерам.