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Модель Playboy Лиман согласилась работать в пресс-службе мэрии Ростова

2 октября 2019, 19:47
Фото: @liman_maria
Модель Мария Лиман заявила, что станет пресс-секретарем Ростова-на-Дону, сообщается в Instagram девушки.

Лиман опубликовала фото, на котором она стоит на стадионе во время футбольного матча. Она написала, что живет в Лондоне, но болеет за клуб «Зенит».

«Скоро я стану пресс-секретарем Ростова. Будет прекрасный повод запустить самолеты прямым рейсом из Лондона в донскую столицу», — заявила девушка.

Пользователи в комментариях усомнились, что ростовчанку возьмут на эту должность.

Напомним, девушке предложили занять пост в пресс-службе главы администрации Ростова-на-Дону. Тогда она писала, что переехала в Англию и у нее не получится совмещать одно с другим.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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