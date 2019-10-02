Модель Playboy Лиман согласилась работать в пресс-службе мэрии Ростова

Лиман опубликовала фото, на котором она стоит на стадионе во время футбольного матча. Она написала, что живет в Лондоне, но болеет за клуб «Зенит».
«Скоро я стану пресс-секретарем Ростова. Будет прекрасный повод запустить самолеты прямым рейсом из Лондона в донскую столицу», — заявила девушка.
Пользователи в комментариях усомнились, что ростовчанку возьмут на эту должность.
Напомним, девушке предложили занять пост в пресс-службе главы администрации Ростова-на-Дону. Тогда она писала, что переехала в Англию и у нее не получится совмещать одно с другим.