Курьера с двумя килограммами наркотиков поймали в Новочеркасске

Posted 4 октября 2019, 12:40
Published 4 октября 2019, 12:40
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Полицейские задержали 21-летнего ростовчанина, который работал наркокурьером. Ранее он уже был судим за грабеж и разбой.
Во время досмотра в его рюкзаке нашли 24 свертка с марихуаной. Общий вес превысил два килограмма, он намеревался реализовать всю партию.
По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей. Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.