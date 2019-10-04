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Posted 4 октября 2019, 12:40

Published 4 октября 2019, 12:40

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Курьера с двумя килограммами наркотиков поймали в Новочеркасске

4 октября 2019, 12:40
В Новочеркасске задержали молодого парня, который намеревался сбыть крупную партию наркотиков, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Полицейские задержали 21-летнего ростовчанина, который работал наркокурьером. Ранее он уже был судим за грабеж и разбой.

Во время досмотра в его рюкзаке нашли 24 свертка с марихуаной. Общий вес превысил два килограмма, он намеревался реализовать всю партию.

По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей. Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее в Зернограде ликвидировали лабораторию, в которой производили наркотики оптовыми партиями.

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