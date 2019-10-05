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Ростовчан удивил появившийся на дорогах веломобиль

5 октября 2019, 16:33
Фото: Это Ростов-на-Дону! - Новости/vk
Житель Ростова-на-Дону изобрел веломобиль и протестировал его на улицах города, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина взял обычный велосипед и прицепил к нему металлический каркас. По форме он напоминает автомобиль и по размер занимает столько же места.

На таком транспорте ростовчанин проехал по обычным дорогам. «Когда подорожал бензин, но тебе все равно очень хочется ездить на автомобиле», — написал автор публикации.

Он добавил видео, на котором показал поездку. «Это сделано для привлечения внимания общественности. Можно увидеть сколько места занимают машины, по сравнению с велотранспортом», — написал один из пользователей в комментариях.

Другие пользователи удивились новому виду транспорта.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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