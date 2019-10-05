Ростовчан удивил появившийся на дорогах веломобиль

Мужчина взял обычный велосипед и прицепил к нему металлический каркас. По форме он напоминает автомобиль и по размер занимает столько же места.
На таком транспорте ростовчанин проехал по обычным дорогам. «Когда подорожал бензин, но тебе все равно очень хочется ездить на автомобиле», — написал автор публикации.
Он добавил видео, на котором показал поездку. «Это сделано для привлечения внимания общественности. Можно увидеть сколько места занимают машины, по сравнению с велотранспортом», — написал один из пользователей в комментариях.
Другие пользователи удивились новому виду транспорта.