Парящий над землей рояль удивил жителей Ростова

Необычный летающий объект вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Подписчики одного из популярных городских пабликов пошутили, что рояль улетает в рай. Другие жители города посоветовали рабочим привязать инструмент покрепче, чтобы он не упал из-за ветра. «Так ведь бывает и крышу сносит, и, заметьте, чаще, чем рояли», — написал один из комментаторов. «Сначала возили его по городу, а теперь повесили», — рассказала ростовчанка. «Если упадёт- сыграют в ящик», — пошутил еще один комментатор.