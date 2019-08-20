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Парящий над землей рояль удивил жителей Ростова

19 августа 2019, 21:07
Фото: vk.com/rostovnadonu
В понедельник, 19 августа, в центре Ростова-на-Дону был замечен «латающий» рояль, фото произошедшего опубликовано в соцсети.

Оказалось, что музыкальный инструмент поднимали на крышу торгового центра «Солнышко», расположенного на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Университетского.

Необычный летающий объект вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Подписчики одного из популярных городских пабликов пошутили, что рояль улетает в рай. Другие жители города посоветовали рабочим привязать инструмент покрепче, чтобы он не упал из-за ветра. «Так ведь бывает и крышу сносит, и, заметьте, чаще, чем рояли», — написал один из комментаторов. «Сначала возили его по городу, а теперь повесили», — рассказала ростовчанка. «Если упадёт- сыграют в ящик», — пошутил еще один комментатор.

Но выяснить, для чего рояль поднимали на крышу универмага, никому не удалось.

Ранее, видимо, этот же рояль появился в переулке Университетском. Чтобы музыкальный инструмент не украли, неизвестные приковали его цепью к дереву. Однако избежать покушения вандалов не удалось, спустя два дня неизвестные украли ножки у рояля.

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