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Еще один заключенный сбежал из колонии-поселения в Ростове

8 октября 2019, 09:50
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону из колонии-поселения сбежал осужденный за мошенничество Алексей Савченко, сообщило региональное ГУФСИН.

В понедельник Савченко повезли в городскую больницу для консультации и получения медицинской помощи. Воспользовавшись случаем, мужчина сбежал прямо из здания медучреждения.

Служба исполнения наказания Ростовской области проводит комплекс мероприятий по розыску сбежавшего преступника, жителей региона просят оказать содействие.

Заключенные в колониях-поселениях имеют право на свободное перемещение вне исправительного учреждения, ношение гражданской одежды, им разрешается иметь при себе деньги и ценные вещи.

Отмечается, что Савченко был осужден на три года.

Ранее из колонии-поселении в Новочеркасске сбежал осужденный за убийство, которого разыскали только через месяц.

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#Новости#Происшествия
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