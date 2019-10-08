Еще один заключенный сбежал из колонии-поселения в Ростове

В понедельник Савченко повезли в городскую больницу для консультации и получения медицинской помощи. Воспользовавшись случаем, мужчина сбежал прямо из здания медучреждения.
Служба исполнения наказания Ростовской области проводит комплекс мероприятий по розыску сбежавшего преступника, жителей региона просят оказать содействие.
Заключенные в колониях-поселениях имеют право на свободное перемещение вне исправительного учреждения, ношение гражданской одежды, им разрешается иметь при себе деньги и ценные вещи.
Отмечается, что Савченко был осужден на три года.
Ранее из колонии-поселении в Новочеркасске сбежал осужденный за убийство, которого разыскали только через месяц.