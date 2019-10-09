Осужденные ростовские «революционеры» могли стать жертвами экстремистов - эксперт

Он отметил, что реагировать на это можно исключительно в рамках законодательства. «Не допускать перегибов. Но и прощать такое тоже нельзя. Думаю, что стоит провести более тщательное расследование. Если эти ребята действовали от себя и искренне, это одно. Но если это был заказ какой-то группировки, часть политической игры — это другое», — продолжил собеседник. Он отметил, что в 1905–1907 годах власть тоже сначала никак не реагировала на самые разные ситуации: избиения полицейских прямо на улице, массовые покушения на чиновников разного уровня. «Потом уже появились полевые суды, которые приговорили к казни 683 человека. Но эти 683 человека убили десять тысяч до этого: госслужащих, военннослужащих и невинных людей, оказавшихся поблизости и попавших в эту невероятную историческую ситуацию. Во время нападения на Столыпина пострадала его дочь, ладно. Но сколько пострадало обычных людей, которые ждали его в приемной. (имеется в виду покушение на премьер-министра Российской империи Петра Столыпина в августе 1906 года, во время его приемного дня. Он сам серьезно не пострадал, но в результате были убиты на месте 27 человек, 33 тяжело ранены и умерли позже)», — сообщил Нетесов.