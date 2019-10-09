Осужденные ростовские «революционеры» могли стать жертвами экстремистов - эксперт

«Мне жалко этих ребят, но если они действительно призывали к свержению власти, то это очень серьезно. Предшествующие события 1905–1907 годов, 1991 года исчерпали запас нашей страны на революции. Следующую революцию наша страна просто не переживет, это печально говорить, но она будет просто стерта с карт мира», — полагает Нетесов.
Он отметил, что реагировать на это можно исключительно в рамках законодательства. «Не допускать перегибов. Но и прощать такое тоже нельзя. Думаю, что стоит провести более тщательное расследование. Если эти ребята действовали от себя и искренне, это одно. Но если это был заказ какой-то группировки, часть политической игры — это другое», — продолжил собеседник. Он отметил, что в 1905–1907 годах власть тоже сначала никак не реагировала на самые разные ситуации: избиения полицейских прямо на улице, массовые покушения на чиновников разного уровня. «Потом уже появились полевые суды, которые приговорили к казни 683 человека. Но эти 683 человека убили десять тысяч до этого: госслужащих, военннослужащих и невинных людей, оказавшихся поблизости и попавших в эту невероятную историческую ситуацию. Во время нападения на Столыпина пострадала его дочь, ладно. Но сколько пострадало обычных людей, которые ждали его в приемной. (имеется в виду покушение на премьер-министра Российской империи Петра Столыпина в августе 1906 года, во время его приемного дня. Он сам серьезно не пострадал, но в результате были убиты на месте 27 человек, 33 тяжело ранены и умерли позже)», — сообщил Нетесов.
Собеседник добавил, что молодые люди могли искренне хотеть сделать лучше. «Но ведь призывают к топору одни, а управляют страной потом другие, политические экстремисты. То есть ими могут просто воспользоваться ангажированные лица. Революция пожирает собственных детей. Например, кто помнит первых, кто был на Майдане? Кто убежал, а кого уже нет», — заключил специалист.
Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину вынесли приговор 4 октября. Согласно нему, Сидорова осудили на шесть лет и семь месяцев колонии строго режима, Мордасова — на шесть лет и шесть месяцев колонии, Шашмина — на три года условно с испытательным сроком в три года. Сидорова и Мордасова обвиняют в покушение на организацию массовых беспорядков, Шашмина — в покушении на участие. Защита намерена обжаловать приговор.