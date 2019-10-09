Отделы с местным вином планируют сделать в магазинах Ростовской области

«Сегодня совместно с организацией кластера и некоторыми нашими производителями мы проводим ребрендинг идентификации нашей продукции „Долина Дона“. Теперь будет выделена полка донских вин», — отметила Теларова.
Она добавила, что ассортимент местных вин пока небольшой. «Всего активно работающих предприятий порядка восьми. Конечно, когда появятся небольшие виноделы, фермерские хозяйства получат разрешение, то этой продукции будет больше. И тогда уже можно говорить о специализированных отделах в магазинах. Мы к этому идем», — сообщила директор департамента потребрынка. Она пояснила, что такие объекты будут появляться не сами по себе. «Многие туристические маршруты по городу запланированы таким образом, чтобы наши гости и жители могли завершать свои маршруты там, где можно приобрести качественное донское вино», — заключила она.
В марте Теларова сообщила о желании создать полку донских вин. Таким образом в магазинах планировалось популяризировать вина местного производства.