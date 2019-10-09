Отделы с местным вином планируют сделать в магазинах Ростовской области

Она добавила, что ассортимент местных вин пока небольшой. «Всего активно работающих предприятий порядка восьми. Конечно, когда появятся небольшие виноделы, фермерские хозяйства получат разрешение, то этой продукции будет больше. И тогда уже можно говорить о специализированных отделах в магазинах. Мы к этому идем», — сообщила директор департамента потребрынка. Она пояснила, что такие объекты будут появляться не сами по себе. «Многие туристические маршруты по городу запланированы таким образом, чтобы наши гости и жители могли завершать свои маршруты там, где можно приобрести качественное донское вино», — заключила она.