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Отделы с местным вином планируют сделать в магазинах Ростовской области

9 октября 2019, 13:49
Фото: COD Newsroom/CC BY 2.0 / flickr.com
Когда в Ростовской области станет больше небольших производителей, то в некоторых магазинах планируют сделать отделы с местным вином, рассказала директор департамент потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

«Сегодня совместно с организацией кластера и некоторыми нашими производителями мы проводим ребрендинг идентификации нашей продукции „Долина Дона“. Теперь будет выделена полка донских вин», — отметила Теларова.

Она добавила, что ассортимент местных вин пока небольшой. «Всего активно работающих предприятий порядка восьми. Конечно, когда появятся небольшие виноделы, фермерские хозяйства получат разрешение, то этой продукции будет больше. И тогда уже можно говорить о специализированных отделах в магазинах. Мы к этому идем», — сообщила директор департамента потребрынка. Она пояснила, что такие объекты будут появляться не сами по себе. «Многие туристические маршруты по городу запланированы таким образом, чтобы наши гости и жители могли завершать свои маршруты там, где можно приобрести качественное донское вино», — заключила она.

В марте Теларова сообщила о желании создать полку донских вин. Таким образом в магазинах планировалось популяризировать вина местного производства.

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