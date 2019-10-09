Уволенный из-за «Конька-Горбунка» воспитатель в Таганроге часто издевалась над детьми

«Как следует из докладной заместителя заведующего МБДОУ д/с № 43, воспитатель 22.02.2019 во время чтения сказки детям компенсирующей группы, страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата, с неустойчивым эмоциональным фоном психостатуса, рассказывала о процессе наказания «посадить на кол», акцентируя художественное слово сказки Ершова «Конек-Горбунок» на физиологических подробностях: «Представьте, как кол пройдет через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому, что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы», — говорится в определении.