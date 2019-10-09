Уволенный из-за «Конька-Горбунка» воспитатель в Таганроге часто издевалась над детьми

Воспитателя детсада № 43 Аллу Елпашеву уволили из-за того, что она во всех красках рассказала детям о значении фразы «Посадить на кол» из сказки «Конек-Горбунок». Причем, группа Елпашевой состояла из 13 детей, страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата, с неустойчивым эмоциональным фоном психостатуса. Малыши дома рассказали родителям о произошедшем в садике, один из них даже получил психологическую травму, боится после слов воспитателя, смерти и отказывается посещать детсад.
«Как следует из докладной заместителя заведующего МБДОУ д/с № 43, воспитатель 22.02.2019 во время чтения сказки детям компенсирующей группы, страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата, с неустойчивым эмоциональным фоном психостатуса, рассказывала о процессе наказания «посадить на кол», акцентируя художественное слово сказки Ершова «Конек-Горбунок» на физиологических подробностях: «Представьте, как кол пройдет через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому, что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы», — говорится в определении.
Также в документе сообщается о том, что по результатам проведенного служебного расследования была составлена Справка, согласно которой комиссией выявлены неоднократные нарушения со стороны воспитателя Елпашевой должностной инструкции, а также применения методов воспитания, связанных с психическим насилием над воспитанниками в ее группе, и факты, указанные в обращениях, подтвердились.
«Комиссия пришла к единогласному решению, что действия воспитателя Елпашевой недопустимы в дошкольном образовательном учреждении, нарушают права ребенка на защиту от всех форм психического насилия и попадают под действие п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ: применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника», — говорится в определении.
В социальной сети работников образования nsportal.ru сама воспитатель сообщает о себе, что работает более 30 лет, имеет первую категорию.
«За годы работы у меня было много выпускников. Я с удовольствием слежу за их судьбой. И это главные достижения в моей педагогической деятельности», — пишет сотрудница сада.