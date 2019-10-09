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Втрое выросло число ежемесячных выплат из маткапитала в Ростовской области

9 октября 2019, 06:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Ростовской области в три раза чаще стали обращаться за получением ежемесячных выплат из материнского капитала, сообщило областное правительство.

С начала 2019 года в региональный пенсионный фонд поступило две тысячи заявлений на выплаты, что в три раза превышает количество аналогичного периода 2018-го.

Право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала получили семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года. В 2019 году сумма такой выплаты в Ростовской области оставила 10,413 тысяч рублей, выплаты производят до достижения ребенком 1,5 лет.

Всего за время действия программы за выплатами обратились 3,1 тысячи семей региона, общая сумма перечисленных средств превысила 230 миллионов рублей.

Напомним, по введенной в 2018 году программе ежемесячных выплат на первого ребенка пособие получают более 3,5 тысячи семей Ростова-на-Дону.

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