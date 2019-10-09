Втрое выросло число ежемесячных выплат из маткапитала в Ростовской области

Право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала получили семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года. В 2019 году сумма такой выплаты в Ростовской области оставила 10,413 тысяч рублей, выплаты производят до достижения ребенком 1,5 лет.