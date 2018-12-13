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Posted 13 декабря 2018, 12:08

Published 13 декабря 2018, 12:08

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Доход от личного хозяйства будут учитывать при назначении пособий на Дону

13 декабря 2018, 12:08
С 1 апреля 2019 года в Ростовской области изменится порядок расчета дохода семьи при назначении социальных выплат, сообщило региональное Законодательное собрание.

"С указанной даты при расчете будут учитывать доход, полученный от ведения подсобного хозяйства", - сказано в сообщении.

Это позволит претендовать на социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности и нигде официально не работающим. В настоящее время из-за правового пробела указанная категория населения не может получать пособия и другую господдержку.

Отмечается, что рассчитывать материальное состояние семьи будут по той методологии, которую разработает правительство Ростовской области.

р3

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