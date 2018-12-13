Доход от личного хозяйства будут учитывать при назначении пособий на Дону

Posted 13 декабря 2018, 12:08
Published 13 декабря 2018, 12:08
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
"С указанной даты при расчете будут учитывать доход, полученный от ведения подсобного хозяйства", - сказано в сообщении.
Это позволит претендовать на социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности и нигде официально не работающим. В настоящее время из-за правового пробела указанная категория населения не может получать пособия и другую господдержку.
Отмечается, что рассчитывать материальное состояние семьи будут по той методологии, которую разработает правительство Ростовской области.
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