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Зерновой терминал за 2,6 млрд руб построят в Азове

9 октября 2019, 13:59
Фото: IvanStudenov/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
В морском порту Азова построят крупный зерновой терминал стоимостью почти в 2,6 миллиарда рублей, сообщило правительство Ростовской области.

Ввести в эксплуатацию объект с пропускной способностью от 1,5 миллиона тонн зерна в год с возможным увеличением до двух миллионов тонн планируют в 2024 году.

Во время строительства в порту увеличат глубину причалов до 4-5 метров, что позволит разгружаться не только речным, но и морским судам. При этом на терминале смогут трудоустроиться 150 человек.

Основным видом деятельности терминала будет перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской. Строить его планируют за средства инвестора с привлечением кредитов.

Ранее стало известно, что в России создадут новую систему перевозок зерна.

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