Зерновой терминал за 2,6 млрд руб построят в Азове

Ввести в эксплуатацию объект с пропускной способностью от 1,5 миллиона тонн зерна в год с возможным увеличением до двух миллионов тонн планируют в 2024 году.
Во время строительства в порту увеличат глубину причалов до 4-5 метров, что позволит разгружаться не только речным, но и морским судам. При этом на терминале смогут трудоустроиться 150 человек.
Основным видом деятельности терминала будет перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской. Строить его планируют за средства инвестора с привлечением кредитов.