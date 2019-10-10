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Готовый бизнес в Ростове оказался самым дорогим в России

10 октября 2019, 06:37
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону средняя стоимость готового бизнеса стала самой высокой по стране, сообщает Avito.

Сейчас в городе средняя стоимость составляет 4,5 миллиона рублей. За год этот показатель вырос почти на 9%, спрос и количество предложений увеличились на 4,3%.

На втором месте по стоимости идет Москва — 4,4 миллиона рублей. Цена за год выросла на 5,4%. На третьем месте идет Самара — 4,1 миллиона рублей.

Дешевле всего купить готовый бизнес можно в Ульяновске, где стоимость составляет 1,2 миллиона рублей, За год она упала на 21%.

В целом по стране готовый бизнес стоит 3,1 миллиона рублей, цены снизились на 3%.

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