Готовый бизнес в Ростове оказался самым дорогим в России

Сейчас в городе средняя стоимость составляет 4,5 миллиона рублей. За год этот показатель вырос почти на 9%, спрос и количество предложений увеличились на 4,3%.
На втором месте по стоимости идет Москва — 4,4 миллиона рублей. Цена за год выросла на 5,4%. На третьем месте идет Самара — 4,1 миллиона рублей.
Дешевле всего купить готовый бизнес можно в Ульяновске, где стоимость составляет 1,2 миллиона рублей, За год она упала на 21%.
В целом по стране готовый бизнес стоит 3,1 миллиона рублей, цены снизились на 3%.