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Бизнес в Ростовской области терпит убытки

7 октября 2019, 12:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области по итогам января-июля 32,2% предприятий оказались убыточными, говорится в отчете регионального правительства.

В общей сложности убытки донских предприятий составили 113,4 миллиарда рублей. При этом удельный вес убыточных компаний снизился на 0,3%.

Прибыль крупных и средних организаций суммарно превысила 57,3 миллиарда рублей. Определяющее влияние на формирование прибыли оказали предприятия обрабатывающих производств, которые получили 27,2 миллиарда рублей или 47,5% от общего объема по региону.

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций на 1 августа 2019 года составила 481,9 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 1,7%. Просроченная задолженность за месяц выросла на 2,5% до 39,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ПАО «Тагмет» сократил убытки более чем вдвое в первом полугодии 2018 года до 517,9 миллиона рублей.

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#Новости#Экономика
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