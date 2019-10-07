Бизнес в Ростовской области терпит убытки

В общей сложности убытки донских предприятий составили 113,4 миллиарда рублей. При этом удельный вес убыточных компаний снизился на 0,3%.
Прибыль крупных и средних организаций суммарно превысила 57,3 миллиарда рублей. Определяющее влияние на формирование прибыли оказали предприятия обрабатывающих производств, которые получили 27,2 миллиарда рублей или 47,5% от общего объема по региону.
Дебиторская задолженность крупных и средних организаций на 1 августа 2019 года составила 481,9 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 1,7%. Просроченная задолженность за месяц выросла на 2,5% до 39,8 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что ПАО «Тагмет» сократил убытки более чем вдвое в первом полугодии 2018 года до 517,9 миллиона рублей.