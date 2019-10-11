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Самолет экстренно посадили в Ростове, чтобы забывчивый пассажир сдал пистолет

11 октября 2019, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Самолет SU 2156 авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Москва-Бугас, внепланово сел в аэропорту Платов, чтобы пассажир сдал травматический пистолет, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по СКФО.

Самолет вылетел из столицы по плану в 15.55, однако во время полета один из пассажиров обнаружил в кармане травматический пистолет и решил сообщить об этом бортпроводнице. Житель Москвы просто забыл сдать оружие в Шереметьево и честно решил во всем сознаться. В экстренном порядке лайнер пришлось сажать в ростовском аэропорту. В Платове сотрудники транспортной полиции уже ждали забывчивого пассажира.

«Оружие было изъято, его сдали на хранение. Составлен административный протокол. Самолет спустя почти три часа вылетел в Бургас вместе с тем самым пассажиром, из-за которого пришлось сажать лайнер», — отметили в ведомстве.

Известно, что Следственное управление на транспорте РФ организовало проверку в аэропорту Шереметьево. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в экстренно приземлившемся в Омске самолете умер пассажир.

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#Новости#Эксклюзив#Происшествия
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