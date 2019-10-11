Самолет экстренно посадили в Ростове, чтобы забывчивый пассажир сдал пистолет

Самолет вылетел из столицы по плану в 15.55, однако во время полета один из пассажиров обнаружил в кармане травматический пистолет и решил сообщить об этом бортпроводнице. Житель Москвы просто забыл сдать оружие в Шереметьево и честно решил во всем сознаться. В экстренном порядке лайнер пришлось сажать в ростовском аэропорту. В Платове сотрудники транспортной полиции уже ждали забывчивого пассажира.
«Оружие было изъято, его сдали на хранение. Составлен административный протокол. Самолет спустя почти три часа вылетел в Бургас вместе с тем самым пассажиром, из-за которого пришлось сажать лайнер», — отметили в ведомстве.
Известно, что Следственное управление на транспорте РФ организовало проверку в аэропорту Шереметьево. По результатам проверки примут процессуальное решение.