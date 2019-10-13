Блогер Варламов назвал Ростов городом пригодным для жизни

Худшим по мнению Варламова стал Адлер. «И не потому что там есть места и похуже, а в первую очередь за то, что люди— чиновники, жители— невероятное место просто засрали», — сказал эксперт. А лучшим городом России, по его мнению, является Екатеринбург. Блогер даже обмолвился, что хотел бы купить там квартиру.