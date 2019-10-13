Блогер Варламов назвал Ростов городом пригодным для жизни

В персональный список эксперта попали 70 городов. Варламов не учитывал Москву и Петербург, потому что «и так все понятно».
«Мне кажется, я довольно неплохо знаю Россию, плюс еще есть огромный опыт. Я знаю, как и с чем это сравнивать. Как сравнить с другими странами и другими городами», — пояснил Варламов зрителям.
Так, по мнению блогера, Ростов достоин занять 23 место. «Очень живой город, в Ростове-на-Дону есть все, от блатной романтики до современного благоустройства», — так он прокомментировал свою позицию.
Интересно, что Краснодар блогер поставил на 30 место. Ему не понравился самострой и беспредел, которые портят вид города, но отметил парк Галицкого.
Худшим по мнению Варламова стал Адлер. «И не потому что там есть места и похуже, а в первую очередь за то, что люди— чиновники, жители— невероятное место просто засрали», — сказал эксперт. А лучшим городом России, по его мнению, является Екатеринбург. Блогер даже обмолвился, что хотел бы купить там квартиру.
На что в комментариях один из подписчиков предложил ему свое жилье.
Ранее Варламов назвал новый аэропорт в Ростове, получивший название Платов, самым красивым в России, хотя ранее его критиковал.