Участника перестрелки с инкассаторами задержали в Ростове

Posted 28 октября 2019, 10:29
Published 28 октября 2019, 10:29
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
Речь идет о происшествии в начале октября в переулке Певчий. Тогда во время ограбления мужчина устроил перестрелку, в которой инкассатор получил ранения. Преступник убежал ни с чем.
«Силовикам при поддержке СОБРа удалось задержать нападавшего, им оказался 46-летний уроженец Кубани. Ранее он уже был судим за грабежи», — сказано в сообщении.
Стало известно, что задержанный год назад в этом же переулке нападал на инкассаторов. Также его подозревают в ограблении пункта приема металлолома. Тогда ему удалось унести 150 тысяч рублей.
Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него завели уголовное дело. Максимальное наказание — 12 лет заключения.
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