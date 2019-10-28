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Posted 28 октября 2019, 10:29

Published 28 октября 2019, 10:29

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Участника перестрелки с инкассаторами задержали в Ростове

28 октября 2019, 10:29
Силовики задержали жителя Краснодарского края, который устроил перестрелку с инкассаторами в Ростове, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Речь идет о происшествии в начале октября в переулке Певчий. Тогда во время ограбления мужчина устроил перестрелку, в которой инкассатор получил ранения. Преступник убежал ни с чем.

«Силовикам при поддержке СОБРа удалось задержать нападавшего, им оказался 46-летний уроженец Кубани. Ранее он уже был судим за грабежи», — сказано в сообщении.

Стало известно, что задержанный год назад в этом же переулке нападал на инкассаторов. Также его подозревают в ограблении пункта приема металлолома. Тогда ему удалось унести 150 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него завели уголовное дело. Максимальное наказание — 12 лет заключения.

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