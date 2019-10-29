В Азове дорожники разрушили уникальный средневековый склеп на Петровском бульваре

При изучении захоронения археологи нашли среди костей две медные монеты, которые, предположительно, использовали во время погребального обряда. Время сооружения этого склепа примерно датировано концом ХIV века, когда главный городской могильник поглотил заброшенные жилые кварталы к югу от него.