В Азове дорожники разрушили уникальный средневековый склеп на Петровском бульваре

Posted 29 октября 2019, 13:06
Published 29 октября 2019, 13:06
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
Археологи знали об указанном склепе, но не изучали его из-за местоположения, погребение находилось за пределами раскопа. При проведении работ по рытью траншеи для водопровода водитель экскаватора ковшом разрушил часть древнего склепа, и ученым пришлось доследовать за строителями поврежденные комплексы.
При изучении захоронения археологи нашли среди костей две медные монеты, которые, предположительно, использовали во время погребального обряда. Время сооружения этого склепа примерно датировано концом ХIV века, когда главный городской могильник поглотил заброшенные жилые кварталы к югу от него.
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