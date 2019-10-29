В Ростове арестовали третьего участника смертельной перестрелки

Posted 29 октября 2019, 15:03
Published 29 октября 2019, 15:03
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
На прошлой неделе в Орловском районе две семьи не поделили землю для скота и решили выяснить этот вопрос силой. Они начали перестрелку, в которой пять человек погибли и двое пострадали.
Несколько человек скрылись и были объявлены в розыск. Один из них успел добраться до Чечни, где и был задержан.
«Был задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону по подозрению в пособничестве в убийстве. Его заключили под стражу», — рассказали в Следкоме.
Максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Проводятся следственные действия.
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