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Posted 29 октября 2019, 15:03

Published 29 октября 2019, 15:03

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

В Ростове арестовали третьего участника смертельной перестрелки

29 октября 2019, 15:03
В Ростове-на-Дону заключили под стражу еще одного участника перестрелки, в которой погибли пять человек, пишет региональное УСКР.

На прошлой неделе в Орловском районе две семьи не поделили землю для скота и решили выяснить этот вопрос силой. Они начали перестрелку, в которой пять человек погибли и двое пострадали.

Несколько человек скрылись и были объявлены в розыск. Один из них успел добраться до Чечни, где и был задержан.

«Был задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону по подозрению в пособничестве в убийстве. Его заключили под стражу», — рассказали в Следкоме.

Максимальное наказание составляет пожизненное заключение. Проводятся следственные действия.

Ранее появились подробности перестрелки.

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