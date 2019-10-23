Стало известно, как началась стрельба на ферме под Ростовом

Posted 23 октября 2019, 09:20
Published 23 октября 2019, 09:20
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
По словам мужчины, конфликт начался после телефонного разговора между фермером Увайсом Бациевым и Василием Дакишвили. Они решили разобраться один на один из-за земельного спора.
Хусиханов заявил, что со стороны Дакишвили приехали около пяти автомобилей с людьми, которые начали избивать оппонентов. На помощь Бациеву приехали родственники последнего, после чего началась перестрелка.
Инцидент случился во вторник, во время перестрелки погибли пять человек. Еще двое получили травмы, они находятся в больнице.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]