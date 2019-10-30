Двое рабочих погибли при прочистке коллектора в Ростовской области

Posted 30 октября 2019, 10:40
Published 30 октября 2019, 10:40
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Во время работ, которые вели на улице Санаторной, одному из рабочих стало плохо, он потерял сознание. Двое его коллег спустились в коллектор, чтобы помочь, но надышались аммиачным газом в сточных водах и тоже потеряли сознание.
К месту происшествия немедленно прибыли пожарные 66-й пожарно-спасательной части и попытались спасти пострадавших при помощи веревки, но это оказалось невозможным. Тогда в коллектор спустились двое пожарных в дыхательных аппаратах, подняли на землю рабочих и передали бригаде скорой помощи.
Двое рабочих 1982 и 1999 годов рождения погибли, еще один, 1973 года рождения, находится в ЦРБ Тацинского района.