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Posted 30 октября 2019, 10:40

Published 30 октября 2019, 10:40

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Двое рабочих погибли при прочистке коллектора в Ростовской области

30 октября 2019, 10:40
В поселке Быстрогорском Тацинского района при проведении очистных работ в колодце коллектора погибли двое рабочих, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время работ, которые вели на улице Санаторной, одному из рабочих стало плохо, он потерял сознание. Двое его коллег спустились в коллектор, чтобы помочь, но надышались аммиачным газом в сточных водах и тоже потеряли сознание.

К месту происшествия немедленно прибыли пожарные 66-й пожарно-спасательной части и попытались спасти пострадавших при помощи веревки, но это оказалось невозможным. Тогда в коллектор спустились двое пожарных в дыхательных аппаратах, подняли на землю рабочих и передали бригаде скорой помощи.

Двое рабочих 1982 и 1999 годов рождения погибли, еще один, 1973 года рождения, находится в ЦРБ Тацинского района.

Ранее при строительстве многоквартирного дома в Ростове погиб рабочий-каменщик.

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