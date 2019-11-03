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Posted 3 ноября 2019, 13:41

Published 3 ноября 2019, 13:41

Modified 11 сентября 2022, 15:21

Updated 11 сентября 2022, 15:21

Фонд Варламова хочет восстановить старинные ворота в Ростове

3 ноября 2019, 13:41
Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» начал сбор денег на реставрацию старинных ворот здания в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте организации.

Речь идет о деревянных воротах доходного дома Е. А. Крылова. Еще до революции они считались обычными, но теперь в городе их осталось не более пяти.

«Специалисты хотят убрать старую краску, исправить геометрию и заменить утраченные элементы. Во время расчистки слоев краски станет известен первоначальный цвет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на реставрацию необходимо 90,6 тысячи рублей. На данный момент собрано 6 тысяч.

Добавим, что фонд был учрежден фондом Городские Проекты Ильи Варламова.

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#Общество#Новости
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