Фонд Варламова хочет восстановить старинные ворота в Ростове

Posted 3 ноября 2019, 13:41
Published 3 ноября 2019, 13:41
Modified 11 сентября 2022, 15:21
Updated 11 сентября 2022, 15:21
Речь идет о деревянных воротах доходного дома Е. А. Крылова. Еще до революции они считались обычными, но теперь в городе их осталось не более пяти.
«Специалисты хотят убрать старую краску, исправить геометрию и заменить утраченные элементы. Во время расчистки слоев краски станет известен первоначальный цвет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на реставрацию необходимо 90,6 тысячи рублей. На данный момент собрано 6 тысяч.
Добавим, что фонд был учрежден фондом Городские Проекты Ильи Варламова.