Певица Бузова получила леща после концерта в Ростове

Posted 4 ноября 2019, 08:03
Published 4 ноября 2019, 08:03
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
После выступления в одном из местных клубов Бузовой подарили коробку. Певица распаковала ее и увидела там рыбу.
Бузова рассказала, что постоянно получает подарки, в том числе в виде еды. Сейчас она удивилась, что ей вручили леща.
Артистка пообещала забрать рыбу домой.
Ранее певица Татьяна Котова из Ростовской области заявила, что придет топлес на встречу с поклонниками, если ее признают самой сексуальной девушкой России
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