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Posted 4 ноября 2019, 08:03

Published 4 ноября 2019, 08:03

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Певица Бузова получила леща после концерта в Ростове

4 ноября 2019, 08:03
В Ростове-на-Дону поклонники подарили певице Ольге Бузовой рыбу после ее концерта, сообщила девушка в Instagram.

После выступления в одном из местных клубов Бузовой подарили коробку. Певица распаковала ее и увидела там рыбу.

Бузова рассказала, что постоянно получает подарки, в том числе в виде еды. Сейчас она удивилась, что ей вручили леща.

Артистка пообещала забрать рыбу домой.

Ранее певица Татьяна Котова из Ростовской области заявила, что придет топлес на встречу с поклонниками, если ее признают самой сексуальной девушкой России

#Общество#Новости
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