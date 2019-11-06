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Posted 6 ноября 2019, 18:14

Published 6 ноября 2019, 18:14

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

Сотни военных репетируют парад ко Дню полиции в Ростове

6 ноября 2019, 18:14
Сюжет
Эксклюзив
На Театральной площади в Ростове-на-Дону вечером в среду проходит репетиция парада ко Дню сотрудников внутренних дел, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

С 20.00 до 00.00 в центре Ростова на Театральной площади проводится репетиция парада ко Дню полиции. В связи с этим движение общественного транспорта и машин будет закрыт по Театральной площади, Театральному проспекту от Горького до Социалистической и улице Советской на участке до Каяни. В настоящий момент на Театральной площади находятся сотни военных, сотрудников ОМОНа, которые отрабатывают парад.

«Парад, посвященный профессиональному празднику, состоится утром пятницы, 8 ноября», — отметили в ведомстве.Эти же улицы будут перекрыты в день проведения самого парада.

Центр города водителям придется объезжать с 5.00 до 13:00.

Ранее причастным к гибели ростовчанина, пропавшего на выходных, оказался полицейский

#Общество#Эксклюзив#Новости
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