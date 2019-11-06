Сотни военных репетируют парад ко Дню полиции в Ростове

С 20.00 до 00.00 в центре Ростова на Театральной площади проводится репетиция парада ко Дню полиции. В связи с этим движение общественного транспорта и машин будет закрыт по Театральной площади, Театральному проспекту от Горького до Социалистической и улице Советской на участке до Каяни. В настоящий момент на Театральной площади находятся сотни военных, сотрудников ОМОНа, которые отрабатывают парад.