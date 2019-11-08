Участник перестрелки с пятью жертвами не смог обжаловать арест в Ростове

Напомним, в Орловском районе на одной из ферм две семьи не поделили землю и устроили перестрелку. Погибли пять человек и двое получили ранения. Ибрагимов скрылся и перед арестом успел дать интервью СМИ. Он рассказал, что оказался на месте происшествия случайно.