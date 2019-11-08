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Posted 8 ноября 2019, 13:05

Published 8 ноября 2019, 13:05

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Участник перестрелки с пятью жертвами не смог обжаловать арест в Ростове

8 ноября 2019, 13:05
Участник перестрелки с пятью жертвами Рашид Ибрагимов не смог обжаловать свой арест в Ростове-на-Дону, сообщает Ростовский областной суд.

В суде проверили законность постановления Ленинского районного суда об аресте. Рассмотрение материалов состоялось в пятницу после жалобы адвокатов.

Суд проверил законность ареста на один месяц и 29 дней — до 21 декабря. Это решение осталось без изменения.

Напомним, в Орловском районе на одной из ферм две семьи не поделили землю и устроили перестрелку. Погибли пять человек и двое получили ранения. Ибрагимов скрылся и перед арестом успел дать интервью СМИ. Он рассказал, что оказался на месте происшествия случайно.

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