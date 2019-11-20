Угрозы взрыва или захват заложников: почему в Ростове оцепили СИЗО

Под оцеплением правоохранителей оказалась около 10 часов утра территория возле СИЗО № 1 в Кировском районе Ростове-на-Дону. Что именно происходит — пока официально не комментируют правоохранители. Очевидцы делают выводы, что, возможно, кто-то из заключенных решил «заминировать» здание или взял в заложники своих «коллег».
Однако в пресс-службе ФСИНа опровергли эту теорию.
«СИЗО работает в штатном режиме, никаких происшествий нет», — отметили в ведомстве.
В Telegram-канале «Че по Ростову» рассказывают еще одну версию произошедшего. Якобы на номер 112 поступил вызов из квартиры по улице Красноармейской, звонивший сообщил, что кто-то рожает и нужна госпитализация. С этого же адреса другой заявитель сказал, что неизвестный угрожает жителям дома № 224 пистолетом. В заложниках подозреваемого, по словам свидетелей ЧП, оказались люди.
Издание Baza сообщает, что в настоящий момент ФСБ берет штурмом квартиру, где следователь взял в заложники свою жену.
Скорее всего, мужчина вооружен пистолетом.
«С ним вели переговоры, но они ничем не закончились. После чего приняли решение брать квартиру штурмом», — говорится в сообщении.
Территорию оцепили сигнальной лентой. На месте находятся бойцы СОБРа.