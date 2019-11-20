Угрозы взрыва или захват заложников: почему в Ростове оцепили СИЗО

В Telegram-канале «Че по Ростову» рассказывают еще одну версию произошедшего. Якобы на номер 112 поступил вызов из квартиры по улице Красноармейской, звонивший сообщил, что кто-то рожает и нужна госпитализация. С этого же адреса другой заявитель сказал, что неизвестный угрожает жителям дома № 224 пистолетом. В заложниках подозреваемого, по словам свидетелей ЧП, оказались люди.