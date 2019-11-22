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Более 1,5 млн контрафактных пачек со знаком «Донского табака» задержали на таможне

22 ноября 2019, 09:11
Фото: yutu.customs.ru
контрабанда табак
В Ростовской области выявили 1,5 миллиона картонных коробок для сигарет с товарным знаком «Донского табака», сообщило Южное таможенное управление.

Декларацию для экспорта упаковки на Украину на Ростовский таможенный пост подало местное общество. В ходе таможенного контроля выяснилось, что вывозимые в соседнее государство пачки содержат обозначения, сходные с комбинированным товарным знаком «PLAY», правообладателем которого является АО «Донской табак».

В ответе на запрос правообладатель заявил, что разрешения на использование своего товарного знака указанной организации не давал. Предположительно, пачки предназначались для нелегальных производителей сигарет.

Отмечается, что весь товар изъяли, на представителей компании завели административное дело.

Ранее на таможне в Новошахтинске задержали 20 тысяч шариков для пейнтбола без декларации.

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#Новости#Происшествия
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