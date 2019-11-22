Более 1,5 млн контрафактных пачек со знаком «Донского табака» задержали на таможне

Декларацию для экспорта упаковки на Украину на Ростовский таможенный пост подало местное общество. В ходе таможенного контроля выяснилось, что вывозимые в соседнее государство пачки содержат обозначения, сходные с комбинированным товарным знаком «PLAY», правообладателем которого является АО «Донской табак».