Обитающую в Ростовской области шемаю могут вывести из Красной книги РФ

Около 10-15 лет назад шемая в Ростовской области находилась на грани исчезновения. Поэтому рыба была внесена в Красную книгу и ее вылов был категорически запрещен.Но благодаря мероприятиям АЗНИИРХ численность шемаи удалось увеличить. Тем не менее, в АЗНИИРХ отмечали, что для вывода рыбы из Красной книги время не пришло, поскольку популяция не была полностью восстановлена.