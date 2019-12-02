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Обитающую в Ростовской области шемаю могут вывести из Красной книги РФ

2 декабря 2019, 18:38
Фото: pixabay.com
Специальная комиссия по редким видам животных Минприроды РФ одобрила вывод азово-черноморской шемаи, обитающей в Ростовской области, из Красной книги РФ, сообщает Donnews.ru с ссылко на документы ведомства.

Около 10-15 лет назад шемая в Ростовской области находилась на грани исчезновения. Поэтому рыба была внесена в Красную книгу и ее вылов был категорически запрещен.Но благодаря мероприятиям АЗНИИРХ численность шемаи удалось увеличить. Тем не менее, в АЗНИИРХ отмечали, что для вывода рыбы из Красной книги время не пришло, поскольку популяция не была полностью восстановлена.

Более того, после 2016 года, когда численность шемаи достигла пика, популяция вновь пошла на спад.

При этом купить на рынке Ростовской области шемаю можно без каких-либо проблем, несмотря на запрет на ее вылов.

Ранее все водоемы Ростовской области признали благополучными для разведения рыбы.

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