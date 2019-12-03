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Фейковых производителей молочной продукции выявили в Ростовской области

3 декабря 2019, 14:40
Фото: macieklew/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
молоко фейк
В Ростовской области пресекли деятельность производителей фальсифицированной молочной продукции, сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Фейковых производителей выявили во время мониторинга информационной системы «Меркурий», сомнительные транзакции перемещения и производства подконтрольной продукции обнаружили сразу у двух предприятий.

Предприятия оформляли ветеринарные документы на сливочное масло и творог в объемах, в разы превышающих возможную выработку из имеющегося объема сырья. Получается, производители должны были изготавливать свою продукцию из молока неизвестного происхождения.

При этом при выездной проверки на предприятиях не нашли оборудования для приемки и переработки молока, имелись только линии для резки и фасовки сливочного масла.

Отмечается, что по результатам проверок возбудят административные дела.

Ранее в Ростовской области ликвидировали подпольный молочный кластер.

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