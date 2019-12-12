Бывшего замначальника ГУФСИН Ростовской области посадили на 3,5 года за взятки

Обвинение считало, что Ральников в 2016–2017 годах вместе с Сергеем Смирновым, который тогда занимал пост руководителя ГУФСИН России по Ростовской области, получил от бизнесменов взятки в размере 11 миллион рублей. Также в этот период Смирнов, Ральников и начальник отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александр Асютин, получили от коммерческой организации взятку в сумме 450 тысяч рублей.