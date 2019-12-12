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Posted 12 декабря 2019, 11:14

Published 12 декабря 2019, 11:14

Modified 21 февраля, 12:57

Updated 21 февраля, 12:57

Бывшего замначальника ГУФСИН Ростовской области посадили на 3,5 года за взятки

12 декабря 2019, 11:14
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова к 3,5 года колонии строгого режима, обвиняемого в получении взятки, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Обвинение считало, что Ральников в 2016–2017 годах вместе с Сергеем Смирновым, который тогда занимал пост руководителя ГУФСИН России по Ростовской области, получил от бизнесменов взятки в размере 11 миллион рублей. Также в этот период Смирнов, Ральников и начальник отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александр Асютин, получили от коммерческой организации взятку в сумме 450 тысяч рублей.

«Решением суда Ральникову назначено наказание в виде заключения под стражу на 3,5 года в колонии строгого режима. При назначении наказания ему зачитывается срок нахождения под домашним арестом», — отметили в ведомстве.

Экс-замначальник ГУФСИН сидит под домашним арестом с мая прошлого года. Ранее сообщалось, что Смирнов умер в больнице после добровольной попытки уйти из жизни. Уголовное дело Александра Асютина рассматривается в суде.

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