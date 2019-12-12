Бывшего замначальника ГУФСИН Ростовской области посадили на 3,5 года за взятки

Posted 12 декабря 2019, 11:14
Published 12 декабря 2019, 11:14
Modified 21 февраля, 12:57
Updated 21 февраля, 12:57
Обвинение считало, что Ральников в 2016–2017 годах вместе с Сергеем Смирновым, который тогда занимал пост руководителя ГУФСИН России по Ростовской области, получил от бизнесменов взятки в размере 11 миллион рублей. Также в этот период Смирнов, Ральников и начальник отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Ростовской области Александр Асютин, получили от коммерческой организации взятку в сумме 450 тысяч рублей.
«Решением суда Ральникову назначено наказание в виде заключения под стражу на 3,5 года в колонии строгого режима. При назначении наказания ему зачитывается срок нахождения под домашним арестом», — отметили в ведомстве.
Экс-замначальник ГУФСИН сидит под домашним арестом с мая прошлого года. Ранее сообщалось, что Смирнов умер в больнице после добровольной попытки уйти из жизни. Уголовное дело Александра Асютина рассматривается в суде.