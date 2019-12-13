Берите кредит и стройте: почему Ростовская область боится занимать

«Когда зашел разговор, мэрия ответила, что в 2023-2024 году сделает эту развязку. Губернатор ответил: «у вас совершенно безопасная долговая политика, берите сегодня кредит — миллиард рублей, деньги занимайте. Но боятся, рисковать не хотят, ведь надо будет отвечать. Легче всего ничего не делать, надеяться на то, что сколько есть денег, столько и потратят. Я сторонник того, что мы должны рисковать, строить вкладывать деньги. В Краснодаре ведь строят, в любой населенный пункт поезжайте, у них на порядок выше чем у нас по уровню дорог, ледовые дворцы у них есть, дома культуры не разрушенные… Они просто занимают деньги и строят. В Турцию отдадут их за долги? Нет, простят в любом случае», — комментирует депутат.