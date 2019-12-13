Берите кредит и стройте: почему Ростовская область боится занимать

Своими силами
Когда в очередной раз в СМИ появляются сообщения о том, что мэрия или правительство Ростовской области берет огромные кредиты в сумме более миллиарда рублей, цифры кажутся пугающими.
Вот и новость о том, что мэрия Ростова-на-Дону собирается взять еще один кредит в размере 1,2 миллиарда рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызвала некое недоверие у горожан. Однако, как уверяют специалисты, это нормальная практика для региональной власти. Это для не знающих людей, граждан, которые не разбираются в экономике, кредитные государственные долги кажутся непомерными и не нужными нашему региону.
«Министерство финансов Российской Федерации разрешает от уровня валового регионального продукта, который зарабатывает область, иметь определенную сумму государственного долга. Эта сумма называется 100-процентным государственным долгом. К примеру, ВВП региона составляет 300 миллиардов рублей, Ростовская область может иметь, чтобы не нарушать все регламентирующие документы, с этой суммы 80 или 70 миллиардов рублей государственного долга», — комментирует депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.
По словам депутата, Ростовская область имеет государственный долг от разрешенной Минфином цифры — всего 18-20% долга. В соседнем Краснодарском крае, как уверяет Косинов, закредитованность составляет от разрешенной суммы уже более 60%.
«Но в этом ничего хорошего нет, что Ростовская область несет такую вываренную долговую политику. Если сегодня Ростовская область имеет массу проблемных моментов которые можно называть долго: в Шахтах — водозабор, в Таганроге канализационный коллектор, в Каменске — отопление… У нас не хватает наших денег в бюджете, чтобы решить эти проблемы. Понятно, власти должны занимать на безопасном уровне деньги, чтобы мы могли обслуживать этот долг», — говорит законодатель.
Сегодня в России, комментирует депутат, совершенно искаженная политика в отношении регионов.
«Субъекты отправляют в Федерацию 70% денег, которые сами зарабатывают, а 30% средств остается в области. Потом мы „на коленях“ просим эти деньги. Я согласен с тем, что надо содержать и Федерацию, и федеративные органы управления, Москва хочет „кушать много“, и асфальт у них другой, и тротуары надо менять дважды в год. Но давайте тогда 50% на 50% хотя бы работать», — возмущается Косинов.
Депутат приводит в пример развязку на улице Малиновского. Разговор о стройке идет не первый год, однако мэрия боится в кредит строить эту дорогу.
«Когда зашел разговор, мэрия ответила, что в 2023-2024 году сделает эту развязку. Губернатор ответил: «у вас совершенно безопасная долговая политика, берите сегодня кредит — миллиард рублей, деньги занимайте. Но боятся, рисковать не хотят, ведь надо будет отвечать. Легче всего ничего не делать, надеяться на то, что сколько есть денег, столько и потратят. Я сторонник того, что мы должны рисковать, строить вкладывать деньги. В Краснодаре ведь строят, в любой населенный пункт поезжайте, у них на порядок выше чем у нас по уровню дорог, ледовые дворцы у них есть, дома культуры не разрушенные… Они просто занимают деньги и строят. В Турцию отдадут их за долги? Нет, простят в любом случае», — комментирует депутат.
Федерация ведет в отношении регионов колониальную политику, уверен Косинов, «так нельзя, ведь мы партнеры, и мы должны развиваться».
«А население реально закредитовано, реальные доходы не растут — на 0,4% выросли доходы, по официальным данным. А то, что мы платим за коммунальные услуги, за продукты… Доходы не растут, экономика не растет в России. Поэтому, что делать людям, они идут и занимают на свой страх и риск. Позанимали, но когда будут отдавать — не знают. Но не будут же из единственного жилья выгонять из-за кредитов? И кредиты под какие проценты высокие берут, а про микрофинансовые организации вообще не стоит говорить. Я опасаюсь, что при той заморозке всей системы роста доходов, в России ситуация не будет меняться к лучшему, наоборот будет только обостряться», — говорит законодатель.
По уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2019 года Ростовская область среди субъектов занимает 19 место, согласно «РИАрейтингу». Общий объем госдолга по состоянию на 1.10. 2019 года составляет 23,4 миллиарда рублей. Самый высокий госдолг, конечно же, у Московской области — более 123 млрд рублей. Прием среди всех субъектов РФ — доля коммерческих кредитов в сумме госдолга у Ростовской области самая высокая — 55%.
Нет кадров
Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи считает, что в регионе возникла нехватка квалифицированных кадров, которые могут заниматься проектным финансированием.
«Для развития инфраструктуры проводятся общественные слушания, где решаются вопросы: как изменятся парки, улицы и становится понятно, какой объем финансирования необходим для конкретных целей. Необходимо сначала иметь базовый документ, проекты развития территории — это основа, которая разбивается на участки работ: по дорожному строительству, по инфраструктуре… Но это невозможно сделать без качественного управления, без людей, которые обладают компетенцией», — говорит Хуруджи.
Спикер отмечает, что чиновники должны иметь защищенность, ведь мы каждый день слышим, что сотрудников тех или иных министерств или ведомств «закрывают», и это вносит определенную нервозность.
«Люди боятся идти работать. За неимением людей, которые могут работать по проектному финансированию, мы сталкиваемся с нехваткой квалифицированных кадров. У нас начинается отставание по планам развития и нет возможности подготовить качественные документы о том, как регион будет возвращать эти кредитные деньги», — комментирует спикер.
По словам Хуруджи, в регионе должны быть созданы долгосрочные проекты по всем направлениям.
«Сначала нужно определить направление. Общество говорит, „мы хотим больше садов, школ“, и так далее. Дальше все это спускается вниз и разрастается в различные цепочки, после этого набирается долгосрочная команда управленцев, которые должны видеть предсказуемость и защищенность. Им должны дать „карт-бланш“ на реализацию проекта, к примеру, по дорожному строительству в области. И они разрабатывают и реализуют в течение 10-15 лет этот проект. Это долгосрочный проект. После этого команда привлекает финансирование из бюджетных и внебюджетных источников, а также из различных программ помощи, которые есть на федеральном уровне», — комментирует Хуруджи.
Мы не знаем игры
Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» в Южном Федеральном университете, доктор экономических наук Олег Свиридов считает, что населению РФ незачем бояться повышения процентов по ставкам на кредиты.
«Процентные ставки по кредитам повышаться в следующем году не будут, насколько мне известно. Есть учетная ставка, если Центробанк ее понизил, то оснований для повышения процентной ставки нет. Банки по депозитам проценты снижают. Повышение зависит от уровня инфляции. Но мы не знаем условий игры, поэтому не можем с точностью сказать — повысят или понизят проценты по ставкам», — комментирует спикер.
Пока что, если экстраполировать тем, что происходит в настоящий момент — роста процентных ставок не предполагается, уверен Свиридов.
«Государство кредитует Центральный банк, там свои условия, курс бумаг. Регион тоже может выпустить свои ценные бумаги. Муниципалитеты могут брать кредиты, ну это уже как с банками договорятся, которые на территории муниципалитета. В основном муниципалитеты будут кредиты под кассовый разрыв бюджета — доходов расходов не хватает, они под будущие доходы просят коммерческие банки их прокредитовать», — говорит эксперт.
Регионы берут под будущие доходы на конкретные цели кредиты: на ремонт моста или дорог, строительство школ или детсадов.
«Затем чиновники эти суммы закладывают в свой бюджет и „гасят“ потихоньку этот кредит. Понятно, что банкам это не очень интересно, а куда деваться — людям помогать надо. Это больше социальная направленность», — комментирует Свиридов.
Населению спикер рекомендует перед тем, как брать кредит, посмотреть, насколько необходима эта сумма.
«Если человек заболел и нужны срочно деньги, конечно, спасать надо. Но если речь идет о приобретении новой мебели, сотового телефона или машины — лучше собрать эти средства. И самое главное — необходимо пересмотреть источники погашения кредита. Существуют законы экономические — кредитоваться нужно только в той валюте, в которой получаешь доход. Есть нехороший пример, когда «попали» многие «ипотетчики», которые брали кредит в валюте. Они посчитали выгодность валютного кредита, но они не посчитали опасность роста валютного курса. Сейчас они у государства просят о помощи. Но кто вас просил в валюте брать?
Нужно понимать, за счет чего ты собираешься погасить кредит, позволяет ли зарплата, ведь еще и работу можно потерять, это тоже нужно учитывать. Знаете чему разведчиков учат — не думай, как войдешь, думай, как выйдешь», — говорит специалист.
В среднем, в России кредит можно оформить со ставкой от 9% годовых. Тогда как в Финляндии этот процент составляет всего 1,1% в год.
«В России высокая ставка учетная Центробанка — 6,5%, соответственно, ресурсы продаются под 7%-8%, плюс — банк резервирует часть привлеченных ресурсов. Вот и возникает такая большая разница: ставка учетная, повышенный процент коммерческого банка 1,5-2%, резервирование коммерческого банка. И жадность наших банкиров», — продолжает Свиридов.
Официально объявлено, что инфляция в России составляет 4%, но реальная цифра выше, уверен спикер.
«Базовая ставка Центробанка формируется из уровня инфляции. Мы ее и так загнали в 4%. В 90-х годах ставка рефинансирования была на уровне 185% годовых. Кредиты под 200% давали тогда. Инфляция с того времени опустилась к 4-6%. Это достижение по сравнению с тем временем», — говорит экономист.
Свиридов советует, если и брать ипотеку, то быть «поаккуратнее», двигаться «шаг за шагом».
«Сначала молодая семья может приобрести в ипотеку на окраине города однокомнатную квартиру, затем ее можно продать, купить двухкомнатную. Многие попадают в ловушки, сразу покупают 3-комнатную квартиру в центре города и бегают потом, не знают, как выплатить 6 миллионов. Это несерьезно», — резюмирует эксперт.
По данным банков, 13% заёмщиков берут деньги у них для того, чтобы расплатиться по старым долгам. Около 7% россиян тратят полученные от кредитно-финансовых учреждений денежные средства на лечение, 5% на свадьбы, похороны и отпуск, 1% на обучение. В настоящее время кредиты имеет 59% трудоспособного населения страны.
За прошлый год в России банками было выдано кредитов и предоставлено кредитных лимитов населению на сумму 12,5 триллиона рублей против 9,2 триллиона рублей в 2017 году, а задолженность населения перед банками за прошедший год увеличилась на 2,7 триллиона рублей до 14,9 триллиона рублей на 1 января 2019 года. Ростовская область находится на 73 месте среди субъектов РФ по доле просроченной задолженности перед банками РФ на начало текущего года, согласно исследованиям «РИА рейтинга».
Читайте условия!
Особенность заключения кредитного договора в первую очередь в том, что он часто является договором присоединения, составляется по единой форме кредитного учреждения и не допускает внесения каких-либо изменений в его условия, комментирует заместитель председателя РОКА «Советник» Екатерина Водяник.
«Подписывая такой договор, заемщик соглашается с его условиями. В индивидуальном порядке внесение изменений в такие договоры, как правило, не допускается. Иногда это возможно, если заемщиком является, например, крупная компания, которая, беря кредит, передает в залог банку какие-то свои активы, берет большие суммы под немалые проценты и является, по сути, весьма выгодным клиентом для банка. В этом случае банк может изменить какие-то условия кредитного договора по желанию заемщика. Гражданам же приходится сложнее, так как, будучи более сильной стороной договора, банк диктует свои условия, которые, конечно, должны соответствовать не только банковскому законодательству и Гражданскому кодексу, но и Закону „О защите прав потребителей“», — говорит юрист.
Кроме коммерческих условий договора (сумма, срок кредита, процентная ставка), на которые, конечно, нужно обращать внимание, гражданам следует обратить внимание на такие пункты, как возможность банка передать права требования по возврату долга другим организациям (речь идет, в первую очередь, о коллекторских фирмах).
Также внимательно стоит изучить, при какой просрочке банк вправе требовать возврата всей суммы кредита или каких иных условиях банк может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Важный пункт — условия об обеспечении обязательств, чтобы потом не стало сюрпризом, что в случае невозврата кредита, обращается взыскание на, например, отданный в залог по условиям кредита автомобиль.