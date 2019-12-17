Опасные вещества обнаружили в донском меде

Оба препарата используют в пчеловодстве для защиты насекомых от болезней, но их остатки в готовом продукте являются нарушением требований нормативной документации. Употребление в пищу меда с остатками указанных препаратов приводит к сердечной недостаточности, анемии, нарушениям в работе почек и увеличению массы тела.