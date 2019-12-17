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Опасные вещества обнаружили в донском меде

17 декабря 2019, 09:27
Фото: pixabay.com
мед
Фуразолидон обнаружили в натуральном цветочном меде производства Ростовской области, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

Образец меда отобрали в одном из гипермаркетов Ростовской области, анализ показал наличие в продукте метаболита нитрофуранов и оксиметилфурфурола.

Оба препарата используют в пчеловодстве для защиты насекомых от болезней, но их остатки в готовом продукте являются нарушением требований нормативной документации. Употребление в пищу меда с остатками указанных препаратов приводит к сердечной недостаточности, анемии, нарушениям в работе почек и увеличению массы тела.

Ранее сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора выявили нарушения при производстве молочной продукции.

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