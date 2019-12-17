Опасные вещества обнаружили в донском меде

Образец меда отобрали в одном из гипермаркетов Ростовской области, анализ показал наличие в продукте метаболита нитрофуранов и оксиметилфурфурола.
Оба препарата используют в пчеловодстве для защиты насекомых от болезней, но их остатки в готовом продукте являются нарушением требований нормативной документации. Употребление в пищу меда с остатками указанных препаратов приводит к сердечной недостаточности, анемии, нарушениям в работе почек и увеличению массы тела.
Ранее сотрудники Ростовского референтного центра Россельхознадзора выявили нарушения при производстве молочной продукции.