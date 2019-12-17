Школа в Таганроге начала работу после недельного «перерыва» из-за пневмонии

Как стало известно, с 9 по 15 декабря ученики школы №3 имени Юрия Гагарина находились на дистанционном обучении. Детей перевели на домашнее обучение из-за того, что двое из учеников заболели пневмонией. Карантин было решено ввести всего на неделю.
«В здании школы за это время были проведены профилактические мероприятия: все помещения продезинфицировали. С 16 декабря дети вновь вернулись в школу», — сообщили в школе.
Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани.
Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов.