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Школа в Таганроге начала работу после недельного «перерыва» из-за пневмонии

17 декабря 2019, 13:53
Фото: wikimapia.org
карантин пневмония
В Таганроге Ростовской области школа № 3 возобновила работу после недельного «перерыва» из-за пневмонии, рассказал RostovGazeta сотрудник общеобразовательного учреждения.

Как стало известно, с 9 по 15 декабря ученики школы №3 имени Юрия Гагарина находились на дистанционном обучении. Детей перевели на домашнее обучение из-за того, что двое из учеников заболели пневмонией. Карантин было решено ввести всего на неделю.

«В здании школы за это время были проведены профилактические мероприятия: все помещения продезинфицировали. С 16 декабря дети вновь вернулись в школу», — сообщили в школе.

Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких, дающее очаговые, сегментарные или тотальные поражения легочной ткани.

Пневмония может быть самостоятельным заболеванием или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов.

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