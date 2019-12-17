В полиции опровергли сообщение о нападении на фельдшера с ножом в Ростове

Ранее в СМИ появилась информация, что на фельдшера напали во вторник утром в доме на улице Таганрогской. Медики приехали, чтобы оказать помощь тяжелобольной 50-летней женщине. Как отмечает пресса, сожитель пациентки, от которого пахло алкоголем, вел себя неадекватно. По сообщениям СМИ, мужчина якобы ударил сотрудницу скорой ножом в живот, после чего медика госпитализировали в больницу.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что мужчина напал на фельдшера, но без ножа. «Ножевых ранений не было. Он просто напал с голыми руками, женщина сильно не пострадала», — следует из слов собеседника. Он сообщил, что после инцидента вызвали полицию, сожителя утихомирили.
«По данному факту проводится проверка», — рассказал представитель пресс-службы МВД Ростовской области.