В полиции опровергли сообщение о нападении на фельдшера с ножом в Ростове

Ранее в СМИ появилась информация, что на фельдшера напали во вторник утром в доме на улице Таганрогской. Медики приехали, чтобы оказать помощь тяжелобольной 50-летней женщине. Как отмечает пресса, сожитель пациентки, от которого пахло алкоголем, вел себя неадекватно. По сообщениям СМИ, мужчина якобы ударил сотрудницу скорой ножом в живот, после чего медика госпитализировали в больницу.