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В полиции опровергли сообщение о нападении на фельдшера с ножом в Ростове

17 декабря 2019, 11:31
Фото: mil.ru
скорая помошь фельдшер нож
На фельдшера действительно напал мужчина, но ножа у него в руках не было, сообщил корреспонденту RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фельдшера напали во вторник утром в доме на улице Таганрогской. Медики приехали, чтобы оказать помощь тяжелобольной 50-летней женщине. Как отмечает пресса, сожитель пациентки, от которого пахло алкоголем, вел себя неадекватно. По сообщениям СМИ, мужчина якобы ударил сотрудницу скорой ножом в живот, после чего медика госпитализировали в больницу.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что мужчина напал на фельдшера, но без ножа. «Ножевых ранений не было. Он просто напал с голыми руками, женщина сильно не пострадала», — следует из слов собеседника. Он сообщил, что после инцидента вызвали полицию, сожителя утихомирили.

«По данному факту проводится проверка», — рассказал представитель пресс-службы МВД Ростовской области.

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