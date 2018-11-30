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Posted 30 ноября 2018, 19:33

Published 30 ноября 2018, 19:33

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Пациент сломал нос фельдшеру за порванную куртку в Ростове

30 ноября 2018, 19:33
Полиция Ростовской области проводит проверку по факту избиения фельдшера пациентом, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел около девяти часов утра возле входа в подстанцию Скорой Медицинской Помощи № 3 по улице Евдокимова, 35 Б. Ночью в больницу доставили мужчину после уличной драки. Во время потасовки у него порвалась куртка, утром пациент решил, что его верхнюю одежду порвали медики. С кулаками мужчина напал на фельдшера, сломав ему нос. Также у медика зафиксировали черепно-мозговую травму и множество ссадин. После жестокого избиения врача «мститель» скрылся.

«Полицейские выезжали на место. По данному факту проводится проверка», - отметили в ведомстве.

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