Пациент сломал нос фельдшеру за порванную куртку в Ростове

Инцидент произошел около девяти часов утра возле входа в подстанцию Скорой Медицинской Помощи № 3 по улице Евдокимова, 35 Б. Ночью в больницу доставили мужчину после уличной драки. Во время потасовки у него порвалась куртка, утром пациент решил, что его верхнюю одежду порвали медики. С кулаками мужчина напал на фельдшера, сломав ему нос. Также у медика зафиксировали черепно-мозговую травму и множество ссадин. После жестокого избиения врача «мститель» скрылся.