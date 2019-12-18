Ростовская область вошла в топ-10 по объему экспорта

Внешнеторговый оборот региона с начала года достиг 8,2 миллиарда долларов, на экспорт отправили товары на сумму более 6 миллиардов долларов. Это стало известно на заседании экспортного совета при губернаторе Ростовской области.
В этом году были организованы бизнес-миссии, представители региона стали участниками зарубежных выставок, на которых презентовали область. Кроме того, донские компании размещаются на порталах глобальных каналов электронной торговли.
По объемам несырьевого энергетического экспорта область попала на 8 место в стране. Всего регион ведет торговлю со 145 странами мира.
В этом году значительно увеличилась доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 37 до 51%.