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Ростовская область вошла в топ-10 по объему экспорта

18 декабря 2019, 12:18
Фото: maxpixel.net
Ростовская область оказалась на седьмом месте в России по объемам экспорта, сообщили в правительстве региона.

Внешнеторговый оборот региона с начала года достиг 8,2 миллиарда долларов, на экспорт отправили товары на сумму более 6 миллиардов долларов. Это стало известно на заседании экспортного совета при губернаторе Ростовской области.

В этом году были организованы бизнес-миссии, представители региона стали участниками зарубежных выставок, на которых презентовали область. Кроме того, донские компании размещаются на порталах глобальных каналов электронной торговли.

По объемам несырьевого энергетического экспорта область попала на 8 место в стране. Всего регион ведет торговлю со 145 странами мира.

В этом году значительно увеличилась доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 37 до 51%.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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