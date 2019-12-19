Ростовчанка Костенко рассказала, как проведет Новый год

Модель заявила, что Новый год является отличным поводом, чтобы встретиться с близкими, которых она давно не видела. По ее словам, она очень любит готовить подарки и уже готова их раздать.
«Я столько набрала настольных игр и уже радуюсь, предвкушая безудержное веселье», — заявила девушка. Костенко добавила фото, на котором она сидит в ванной.
Пользователи в комментариях начали интересоваться играми, которые модель приобрела. «Новый год надо отмечать только с родными. Это ведь самый семейный праздник», — написали подписчики.