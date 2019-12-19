rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанка Костенко рассказала, как проведет Новый год

19 декабря 2019, 05:35
Фото: https://pixabay.com
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону рассказала, что будет встречать Новый год дома вместе со всей семьей, сообщается на странице девушки в Instagram.

Модель заявила, что Новый год является отличным поводом, чтобы встретиться с близкими, которых она давно не видела. По ее словам, она очень любит готовить подарки и уже готова их раздать.

«Я столько набрала настольных игр и уже радуюсь, предвкушая безудержное веселье», — заявила девушка. Костенко добавила фото, на котором она сидит в ванной.

Пользователи в комментариях начали интересоваться играми, которые модель приобрела. «Новый год надо отмечать только с родными. Это ведь самый семейный праздник», — написали подписчики.

Материалы по теме
Супруг ростовчанки Костенко выступил в Госдуме на тему здоровьяРостовчанка Костенко призналась, что нанимает людей для уборки домаСупруг ростовчанки Костенко задумался о спарринге с чемпионом мира по самбо
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00