В Ростове горожане пожаловались на новые светофоры

Posted 20 декабря 2019, 13:06
Published 20 декабря 2019, 13:06
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Жители города жалуются на то, что на солнце сигнала светофора совершенно не видно.
«Причем, настолько не видно, что даже не понятно, работает ли вообще светофор. Да, их хорошо видно в тени, но солнце работает так, что в течении дня свет падает на одну сторону светофора, а потом на другую, в итоге мы получаем, что только ночью, либо в дождь, мы видим оба светофора», — пишет автор поста.
При это ростовчанин предлагает вернуть прежние светофоры, которые хоть и устарели, но читаются в любую погоду.
Многие пользователи автора поддержали, отметив, что в некоторых местах в Ростове установили светофоры, не показывающие время действия сигнала.
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