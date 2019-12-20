В Ростове горожане пожаловались на новые светофоры

«Причем, настолько не видно, что даже не понятно, работает ли вообще светофор. Да, их хорошо видно в тени, но солнце работает так, что в течении дня свет падает на одну сторону светофора, а потом на другую, в итоге мы получаем, что только ночью, либо в дождь, мы видим оба светофора», — пишет автор поста.