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Posted 20 декабря 2019, 13:06

Published 20 декабря 2019, 13:06

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

В Ростове горожане пожаловались на новые светофоры

20 декабря 2019, 13:06
Жители Ростова-на-Дону недовольны новыми светофорами, сообщается в городском паблике.

Жители города жалуются на то, что на солнце сигнала светофора совершенно не видно.

«Причем, настолько не видно, что даже не понятно, работает ли вообще светофор. Да, их хорошо видно в тени, но солнце работает так, что в течении дня свет падает на одну сторону светофора, а потом на другую, в итоге мы получаем, что только ночью, либо в дождь, мы видим оба светофора», — пишет автор поста.

При это ростовчанин предлагает вернуть прежние светофоры, которые хоть и устарели, но читаются в любую погоду.

Многие пользователи автора поддержали, отметив, что в некоторых местах в Ростове установили светофоры, не показывающие время действия сигнала.

Ранее ростовчане пожаловались на нашествие огромных тараканов.

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