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Ростовчане пожаловались на нашествие огромных тараканов

17 декабря 2019, 05:12
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону заметили на улице множество тараканов, которые поедали оставленную еду, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Ростовчане во время прогулки по улице Клубной заметили десятки крупных насекомых. Они находились на тротуаре и практически не двигались.

«Нашествие тараканов на Клубной, здесь на люке рассыпана какая-то крупа. Может быть кто-то из зоолюбителей начал их подкармливать?», — написал автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал насекомых. Многие пользователи назвали это жуткой ситуацией.

«Я бы там уже в обмороке валялась. Жуть какая. Но это не домашние, это черные, канализационные что ли», — написала одна из местных жительниц.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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