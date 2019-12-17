Ростовчане пожаловались на нашествие огромных тараканов

Ростовчане во время прогулки по улице Клубной заметили десятки крупных насекомых. Они находились на тротуаре и практически не двигались.
«Нашествие тараканов на Клубной, здесь на люке рассыпана какая-то крупа. Может быть кто-то из зоолюбителей начал их подкармливать?», — написал автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал насекомых. Многие пользователи назвали это жуткой ситуацией.
«Я бы там уже в обмороке валялась. Жуть какая. Но это не домашние, это черные, канализационные что ли», — написала одна из местных жительниц.