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Posted 28 сентября, 09:34

Published 28 сентября, 09:34

Modified 28 сентября, 09:34

Updated 28 сентября, 09:34

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Ростовской области во время ремонта крыши

Житель Ростовской области оставил соседей без дома из-за ремонта крыши

28 сентября 2024, 09:34
Фото: МЧС
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Ростовской области во время ремонта крыши
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Ростовской области во время ремонта крыши, подробностями поделились в управлении МЧС.

Происшествие случилось в посёлке Верхнегрушевском. Житель четырёхквартирного дома захотел отремонтировать крышу над своим жильём, но не учёл ветреную погоду. Кровля дома вспыхнула от огня газовой горелки. Пламя быстро перекинулось на две квартиры.
Спасатели потушили пожар на площади в 80 квадратных метров. Самого мужчину госпитализировали с сильными ожогами.

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Органы госпожнадзора организовали следствие. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Ранее стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области. Причиной инцидента стала неисправность техники, о которой не знали хозяева.

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