Житель Ростовской области оставил соседей без дома из-за ремонта крыши

Posted 28 сентября, 09:34
Published 28 сентября, 09:34
Modified 28 сентября, 09:34
Updated 28 сентября, 09:34
Происшествие случилось в посёлке Верхнегрушевском. Житель четырёхквартирного дома захотел отремонтировать крышу над своим жильём, но не учёл ветреную погоду. Кровля дома вспыхнула от огня газовой горелки. Пламя быстро перекинулось на две квартиры.
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