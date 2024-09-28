Житель Ростовской области оставил соседей без дома из-за ремонта крыши

Происшествие случилось в посёлке Верхнегрушевском. Житель четырёхквартирного дома захотел отремонтировать крышу над своим жильём, но не учёл ветреную погоду. Кровля дома вспыхнула от огня газовой горелки. Пламя быстро перекинулось на две квартиры.

Спасатели потушили пожар на площади в 80 квадратных метров. Самого мужчину госпитализировали с сильными ожогами.