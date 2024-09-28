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Posted 28 сентября, 07:53

Published 28 сентября, 07:53

Modified 28 сентября, 07:53

Updated 28 сентября, 07:53

Облачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону на этих выходных

Сильный ветер и жару до +27 градусов спрогнозировали в Ростове на выходных

28 сентября 2024, 07:53
Фото: rostovgazeta.ru
Облачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону на этих выходных
Облачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону на этих выходных, сообщили синоптики «Яндекс. Погода».

В субботу, 28 сентября, в городе будет ясно. Температура воздуха днём составит +23 — +26 градусов. Осадков не ожидается. Но скорость ветра в Ростове окажется достаточно высокой — до 7,2 метров в секунду.

29 сентября небо затянут облака, но дождей ждать не стоит. В дневные часы воздух прогреется до +23 — +27 градусов. Ночью похолодает до +16 — +21 градуса. Скорость ветра увеличится до 9,2 метров в секунду.

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Ранее сообщалось, что сирень, яблони и каштаны массово зацвели в Ростовской области в сентябре из-за высоких температур.

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