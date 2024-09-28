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Posted 28 сентября, 10:30

Published 28 сентября, 10:30

Modified 28 сентября, 10:30

Updated 28 сентября, 10:30

Огромный спорткомплекс с бассейном появится на Профсоюзной улице в Ростове

Огромный спорткомплекс с бассейном появится на Профсоюзной улице в Ростове

28 сентября 2024, 10:30
Фото: pxhere.com
Огромный спорткомплекс с бассейном появится на Профсоюзной улице в Ростове
Компания «МКС-Фитнес» начала предпроектные работы для строительства спорткомплекса в Ростове-на-Дону, пишет Donnews.

Новый спорткомплекс будет располагаться на Профсоюзной улице, рядом с парком Собино. Компания «МКС-Фитнес» приступила к предпроектным работам. Ранее сообщалось, что в реализацию проекта вложат 600 миллионов рублей.

Когда начнётся само строительство спорткомплекса, до сих пор неизвестно. Землю под проект в Железнодорожном районе компания получила от властей Ростовской области без торгов на срок в четыре года и три месяца.

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Ранее сообщалось, что в Ростове реконструируют общественную баню за полмиллиарда рублей.

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