В Ростове-на-Дону снесут дом послевоенной постройки на Шолохова

Posted 27 сентября, 17:48
Published 27 сентября, 17:48
Modified 27 сентября, 17:50
Updated 27 сентября, 17:50
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому здание, расположенное по адресу улица Шолохова, 123, литер А, признано аварийным. Дом 1949 года постройки снесут в ближайшее время.
Городу перейдет земельный участок площадью 1701 квадратный метр, 26 жилых помещений, 14 комнат и два нежилых пространства.
Добавим, что за выполнением постановления будут следить замглавы администрации по строительству и архитектуре Андрей Дукин и первый замглавы администрации Юрий Овчинников.
Ранее стало известно, что в донской столице снесут два жилых довоенных дома и два здания периода СССР.
До этого RostovGazeta писала о том, что за реконструкцию гостиницы «Московской» в Ростове взялся столичный девелопер.
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